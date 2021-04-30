شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة ربع نهائي الكونفدرالية .. بيراميدز في صدام مع انيمبا النيجيري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجريت عصر اليوم الجمعة 30-4-2021، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية موسم 2021، بمشاركة ممثل مصر الوحيد في البطولة بيراميدز.

وأسفرت القرعة أن وقوع بيراميدز في مواجهة نادي أنييمبا النيجيري في مواجهة نارية.

وجاءت نتائج قرعة الكونفدرالية كالتالي:

1- الصفاقسي التونسي ضد شبيبة القبائل الجزائري

2- أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضد الرجاء المغربي

3- بيراميدز ضد انيمبا النيجيري

4- القطن الكاميروني ضد جراف دي كار السنغالي

ويمكن متابعة بث مباشر لمشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا عبر الحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي كما يمكن متابعتها على الهواء مباشرة عبر القنوات بين سبورت المالكة الحصرية للبطولة والتي تنقلها عبر قناة بين سبورت الاخبارية

مشاهدة بث مباشر لمراسم قرعة دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية