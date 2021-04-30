شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد | بث مباشر قرعة دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام اليوم الجمعة 30-4-2021 مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الحالي 2021.

تنطلق القرعة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» في مصر في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

ويمكن متابعة بث مباشر لمشاهدة قرعة دوري أبطال أفريقيا عبر الحسابات الرسمية للاتحاد الأفريقي كما يمكن متابعتها على الهواء مباشرة عبر القنوات بين سبورت المالكة الحصرية للبطولة والتي تنقلها عبر قناة بين سبورت الاخبارية

مشاهدة بث مباشر لمراسم قرعة دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 8 أندية من 4 مجموعات بواقع فريقان من كل مجموعة وتم وضع أوائل المجموعات في التصنيف الأول وهم:

سيمبا التنزاني

ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي

الوداد المغربي

الترجي التونسي

بينما يضم التنصيف الثاني أصحاب المراكز الثانية بالمجموعات وهم:

الأهلي

شباب بلوزداد الجزائري

كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

مولودية الجزائر

وحدد كاف موعد مباريات ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أحد يومي 14 و15 مايو المقبل، على أن تكون مباريات الإياب أحد يومي 21 و22 مايو، وذهاب مباريات الدور نصف النهائي هو 18 أو 19 يونيو المقبل، والإياب 25 أو 26 يونيو، وتقام المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم السبت 17 يوليو 2021، ولم يتحدد حتى الآن البلد والملعب الذي سيستضيف النهائي.

وتأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية 8 أندية من 4 مجموعات بواقع فريقان من كل مجموعة وتم وضع أوائل المجموعات في التصنيف الأول وهم:

انييمبا النيجيري

شبيبة القبائل الجزائري

جراف دي كار السنغالي

الرجاء المغربي

بينما يضم التنصيف الثاني أصحاب المراكز الثانية بالمجموعات وهم:

أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

القطن الكاميروني

الصفاقسي التونسي

بيراميدز