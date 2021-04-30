شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يستقر على بديل قفشة في تشكيل الأهلي أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، نظيره الجونة، مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز، وتقام المباراة على أرضية استاد الأهلي السلام ويحتل الفريق المركز الثاني برصيد 36 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز التاسع بـ24 نقطة.

واستقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على ملامح تشكيل الفريق، ويدرس موسيماني إراحة محمد «قفشة» وعمرو السولية، بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة خشية تعرضهما للإصابة، ومن أجل تجهيزهما للمرحلة المقبلة الصعبة، وسيكون ناصر ماهر وأليو ديانج الأقرب لتعويض قفشة والسولية، حال استقر المدير الفني بشكل نهائي على إراحتهما.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وفي خط الدفاع: رامي ربيعة- سعد سمير- أحمد نبيل «كوكا»- محمد هاني وفى خط الوسط: أكرم توفيق- أليو ديانج- ناصر ماهر وفى خط الهجوم: محمد شريف- حسين الشحات- محمود «كهربا».