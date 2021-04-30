شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس اشتباك سيف الجزيري مع إمام عاشور في ودية الزمالك أمام «زد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل التونسي سيف الجزيري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في أزمة حادة مع إمام عاشور لاعب الوسط المهاجم، خلال مشاركة الثنائي مع فريق الشباب في مباراة ودية أمام نادي «زد».

وخاض فريق الشباب بنادي الزمالك مباراة الودية مع نادي زد التي جمعتهما أمس، بملعب الأخير والتي انتهت بفوز زد بهدف مقابل لاشئ.

وشهدت المباراة واقعة مؤسفة عندما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للزمالك طلب سيف الجزيري تسديدها، لكن إمام عاشور رفض وأصر على تسديد ركلة الجزاء، وتبادل الثنائي السباب داخل أرضية الملعب مما استدعى إيقاف المباراة لبضع دقائق حتى تدخل محمد عواد حارس المرمى الذي كان يشارك مع فريق الشباب وسدد ركلة الجزاء لكنه أهدرها، لتنتهي المباراة بفوز فريق زد بهدف نظيف.