شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة «التجمع الخامس» لضم فرجاني ساسي إلى بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب التونسي فرجاني ساسي لاعب الوسط المدافع بالفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بالانتقال إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وعلمت «المصري اليوم» أن فرجاني ساسي جمعته جلسة مع مسئوولين بنادي بيراميدز للاتفاق على التفاصيل المالية التي سيحصل عليها اللاعب في حالة اتمام مفاوضاته للانتقال إلى النادي السماوي.

وشهدت الجلسة التي عقدها مسئوولين من بيراميدز مع نجم الزمالك بالتجمع الخامس مفاوضات عديدة حول تفاصيل بنود التعاقد أهمها الحصول على 1.7 مليون دولار في الموسم الواحد، في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب عرضا جادا من نادي الدحيل القطري مقابل مبلغ مالى كبيرفي الموسم المقبل.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب فإن فرجاني ساسي يدرس مع وكيله التونسي وجهته المقبلة خصوصا أنه يفضل البقاء في مصر في ظل رغبة أسرته البقاء في القاهرة لكن هناك صعوبة في استمراره مع الزمالك بسبب الخلاف على الأمور المالية.