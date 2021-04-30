شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الموسم الكروي بأكاديمية الأهلي في فرع الشيخ زايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظمت أكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم حفل، ختام الموسم الكروي ٢٠٢٠-٢٠٢١ بفرع الشيخ زايد.

وأقيم مساء أمس الحفل الختامي للموسم الكروي بالأكاديمية بحضور عبدالمنعم شطة، مدير أكاديمية الأهلي، ومحمود صالح المدير الإداري، وأمير عبدالحميد المدير الفني لفرع الشيخ زايد، وحمادة مرزوق المشرف الفني على الأكاديميات.

شهد الحفل الختامي وجود عدد كبير من اللاعبين في كافة المراحل السنية، وتسلموا جميعًا شهادات تقدير، والتقطوا صورًا جماعية مع مسئولي الأكاديمية.

وحرص مسئولو الأكاديمية على أن يكون هناك جانب ترفيهي خلال الحفل، لكي يكون ختامًا مميزًا للموسم الكروي، حيث شهد شو عرائس ودي جي، تفاعل معهما الأطفال بشكل كبير.

وأشاد أمير عبدالحميد وعدد كبير من أولياء الأمور بالجهد الكبير الذي بذله كل المدربين والعمال وأفراد الأمن، لتنظيم الحفل بشكل مميز وبما يليق بالنادي الأهلي.