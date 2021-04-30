شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يهزم غوا ويتأهل إلى دور الـ 16 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تأهل الوحدة إلى دور الـ16 ضمن أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني بعد فوزه على غوا الهندي المضيف 2-صفر في استاد بانديت جواهر لال نهرو ضمن الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان بيرسبوليس الإيراني ضمن تأهله في صدارة المجموعة بفوزه على الريان القطري 4-2.

ورفع وصيف النسخة الماضية رصيده في صدارة الترتيب إلى 15 نقطة، مقابل 11 للوحدة الذي تأهل ضمن أفضل 3 فرق تحتل المركز الثاني في المجموعات الخمس لمنطقة غرب آسيا.

وبقي غوا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط والريان أخيراً بنقطتين.

افتتح الوحدة التسجيل عبر السوري عمر خربين بتسديدة قوية من داخل المنطقة بعد تمريرة من السلوفيني تيم ماتافز (61).

وأضاف المدافع محمد برغش الهدف الثاني مستفيداً من تمريرة خربين (90)، ليحقق «العنابي» فوزه الرابع على التوالي بعد انتصاريه على الريان مرتين وبيرسبوليس.

وفي مباراة هامشية، خسر الشارقة أمام تراكتور سازي الإيراني صفر-2 بعدما كان «الملك» ضمن تأهله في صدارة المجموعة الثانية.

ولعب عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة بتشكيلة مختلطة ضمت عادل الحوسني في حراسة المرمى وشاهين عبدالرحمن وحمد جاسم وكايو ومحمد عبدالباسط وسيف راشد وخالد باوزير وعلي الظنحاني وخالد الظنحاني ولوان بيريرا وعبدالرحمن جمعة ربيع، وفي الشوط الثاني شارك سالم صالح وعبدالله غانم وعبدالعزيز الكعبي وشوكوروف وإيجور.