تن هاغ يجدد عقده على رأس الجهاز الفني لأياكس أمستردام حتى 2023

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لاهاي : جدد المدرب إريك تن هاغ عقده مع أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم حتى العام 2023 بحسب ما أعلن النادي الجمعة، ما يضع حدًا للشائعات عن إمكانية رحيله عن العاصمة.

وارتبط تن هاغ (51 عامًا) الذي يشرف على أياكس منذ كانون الاول/ديسمبر 2017، في الاسابيع الاخيرة بإمكانية انتقاله الى تدريب على بوروسيا دورتموند الالماني او توتنهام الانكليزي عقب إقالة الاخير للبرتغالي جوزيه مورينيو.

ومنذ توليه الادارة على رأس الجهاز الفني في أياكس، تُوج النادي بلقبٍ في الدوري وآخر في الكأس المحلية وقاد فريقًا شابًا الى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2019 قبل أن يخرج على يد سبيرز.

وفقًا لوكالة "ايه أن بي"، تلقى تن هاغ ضمانات من النادي بأنه يمكنه الاحتفاظ بمجموعة اللاعبين التي يملكها حاليًا وتعزيز تشكيلته خلال سوق الانتقالات.