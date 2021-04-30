شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 29 مايو موعدا مبدئيا لمباراة الزمالك والإسماعيلى فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 29 مايو المقبل موعدا مبدئيا لمباراة الزمالك والإسماعيلي فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر هذا الموسم. وأوضح مسؤولو لجنة المسابقات إن الزمالك سيواجه المصرى، وسيلعب الاسماعيلي مع المقاصة فى مسابقة الدورى يوم 24 مايو المقبل وسيتم منح الفريقين فترة راحة متساوية قبل إقامة مواجهتهما في كأس مصر. وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي وإنبى فى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بسبب مشاركة المارد الأحمر فى بطولة السوبر الأفريقى أمام نهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل. وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الفترة من 28 حتى 30 مايو المقبل، موعدا لإقامة مؤجلات كأس مصر ومباريات الدور ربع النهائى، قبل أن يتم تأجيل مباراة الأهلى أمام إنبى بسبب ارتباط الأحمر ببطولة السوبر الأفريقى.

كما حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة يوم 1 يوليو المقبل موعدا لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى وطلائع الجيش، وستقام المباراة فى السابعة مساء على استاد القاهرة الدولى. وتقام مباراة السوبر المحلى بين بطل الدورى وهو الأهلى، ووصيف كأس مصر هو طلائع الجيش، حيث توج الأهلى بالدورى والكأس فى الموسم الماضى.

على صعيد متصل، أعلن اتحاد الكرة توقف مسابقة الدورى العام فى الفترة من 31 مايو حتى 15 يونيو المقبلين، بسبب خوض منتخب مصر الأول مباراتين أمام أنجولا وليبيا فى تصفيات كأس العالم 2022.