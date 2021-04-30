شكرا لقرائتكم خبر عن الشرط الجزائى يغلق ملف رحيل كارتيرون عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مساءلة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض، غير واردة نهائيا خلال الوقت الحالي، لعدة أسباب رغم الخلافات التي ظهرت بين المدرب وأسامة نبيه المدرب العام.

قال المصدر أن كارتيرون وأسامة نبيه تحسنت العلاقة بينهما بشكل ملحوظ في الساعات الأخيرة، بعد تصفية الخلافات بينهما في جلسة خاصة، نظرا لوصول معلومة خاطئة من بعض الأشخاص تسببت في تذبذب العلاقة بينهما.

وأوضح المصدر الزملكاوي، أن رحيل كارتيرون أمر مستبعد نهائيا، موضحا أن الزمالك حال فسخ تعاقده مع المدير الفني الفرنسي سيقوم بسداد قيمة عقده كاملة لمدة موسم ونصف، وهو أمر يستحيل حدوثه، حيث يتقاضي المدرب 130 ألف دولار شهريا، ولا يمكن منحه مستحقات موسم ونصف كاملة تحت أي ظرف.

شدد المصدر أنه بعيد عن مساءلة الشرط الجزائي، هناك تمسك بكارتيرون، نظرا لما يقدمه مع الفريق علي المستوي الفني والتكتيكي بدليل تقديم مستوي مميز معه ولا يزال الأبيض متصدر لجدول الدوري حتي الآن.

وأنهت إدارة نادي الزمالك الخلاف الدائر الأيام الماضية بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وأسامة نبيه المدرب العام، والذي سيطر على الأجواء داخل فريق الكرة قبل مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي أقيمت الأثنين الماضي في الدوري وانتهت بفوز الزمالك برباعية مقابل هدف.

وقامت إدارة الزمالك بعقد جلسة مع أسامة نبيه تم التوصل خلالها إلى تحديد اختصاصات المدرب العام، والحديث معه بضرورة احتواء الأمور داخل الفريق، كما قامت الإدارة بعقد جلسة مع كارتيرون وتم سؤاله خلال الجلسة عن أسباب رغبته في إبعاد أسامة نبيه وهل هو لأسباب فنية، فكان رد الفرنسي بأنه يري أن أسامة نبيه يتعامل مع اللاعبين وكأنه مديرا فنيا للفريق.

ونفي كارتيرون أن تكون الأزمة فنية بينه وبين أسامة نبيه وأنه لا يستفيد من وجوده، وإنما يرغب في تحديد الأدوار والاختصاصات داخل الجهاز الفني، وبناء عليه تم إنهاء الأزمة بين الثنائي وتم إغلاق ملف الأزمة تماما داخل الفريق.