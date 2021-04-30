شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك..سيراميكا يهزم البنك الأهلى بثلاثية فى الدور الأول للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه البنك الأهلى نظيره سيراميكا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها البنك الاهلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بأربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة للمسابقة فيما تعادل سيراميكا مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة للمسابقة.

ترتيب البنك الاهلى وسيراميكا فى جدول الدوري

ويحتل البنك الأهلى المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في ثمانية لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 22 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

ثلاثية لسيراميكا فى شباك البنك الاهلى بالدور الاول

وانتهت مباراة الدور الاول بين سيراميكا والبنك الاهلى بفوز سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها شادى حسين هدفين وشريف دابو هدف من ركلة جزاء فيما سجل فادى فريد هدف البنك الاهلى الوحيد فى المباراة التى أقيمت فى 16 ديسمبر 2020 على ستاد السويس الجديد بالجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

جلال يطالب بتصحيح الاوضاع فى جدول الدوري

وطالب خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلى لاعبيه بطى صفحة مباراة الزمالك والتركيز على تصحيح الأوضاع في مواجهة سيراميكا عن طريق استغلال انصاف الفرص للتسجيل في شباك المنافس والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباراة الأخيرة وكلفت الفريق التراجع للمركز قبل الأخير بجدول المسابقة.

الظهور الأول لضياء السيد فى الدوري

في المقابل تعد مباراة الليلة هي الظهور الأول لضياء السيد مديراً فنياً لسيراميكا عقب توليه المسئولية خلفاً لهيثم شعبان الذى تمت إقالته من منصبه عقب وداع الفريق لبطولة كأس مصر من دور الستة عشر بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف ، ويسعى ضياء السيد لترك الانطباع الأول في أول مباراة يظهر فيها بالدوري الممتاز لإستكمال مشوار الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة لأول مرة في تاريخه هذا الموسم، برفقة جهازه المعاون المكون من عادل مصطفى مدرباً عاماً وعصام الحضرى مدرباً لحراس المرمى.