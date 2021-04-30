شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الاهلى يدك الشواكيش بسداسية ويتوج بطلا لكأس مصر بأكبر فوز فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 1950، توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعد أن حقق أكبر فوز له فى تاريخ نهائيات الكأس بعد فوزه على الترسانة بستة أهداف نظيفة، انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين سجلهما صالح سليم، وأضاف كل من أحمد مكاوى، وتوتو، وفهمى جميعى من ضربة جزاء، وسيد عثمان باقي الأهداف، ليحتفظ الأهلي بالدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.

مثل الأهلى في المباراة النهائية : عبدالجليل حميدة، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، محمود حمدي كروان، حلمي أبوالمعاطي، فهمى جميعي، حسين مدكور، أحمد مكاوى، صالح سليم، محمد الجندي، السيد عطية توتو.

مثل الترسانة فى المباراة النهائية : طاهر صبري "التركي"، النور بالله، عبدالقادر كوكو، محمود حسن "كامل صرصار"، حمزة عبدالمولى، السمان عبدالمجيد، سيد عبدالعظيم "بلبل"، السوداني عبدالخير صالح، السوداني حمدتو أحمد، السوداني آدم الجارح، السوداني عثمان كالون.