شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة..الاهلى يدك الشواكيش بسداسية ويتوج بطلا لكأس مصر بأكبر فوز فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 1950، توج النادى الأهلى بطلا لكأس مصر بعد أن حقق أكبر فوز له فى تاريخ نهائيات الكأس بعد فوزه على الترسانة بستة أهداف نظيفة، انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدفين سجلهما صالح سليم، وأضاف كل من أحمد مكاوى، وتوتو، وفهمى جميعى من ضربة جزاء، وسيد عثمان باقي الأهداف، ليحتفظ الأهلي بالدوري والكأس للعام الثاني على التوالي.
مثل الأهلى في المباراة النهائية : عبدالجليل حميدة، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، محمود حمدي كروان، حلمي أبوالمعاطي، فهمى جميعي، حسين مدكور، أحمد مكاوى، صالح سليم، محمد الجندي، السيد عطية توتو.
مثل الترسانة فى المباراة النهائية : طاهر صبري "التركي"، النور بالله، عبدالقادر كوكو، محمود حسن "كامل صرصار"، حمزة عبدالمولى، السمان عبدالمجيد، سيد عبدالعظيم "بلبل"، السوداني عبدالخير صالح، السوداني حمدتو أحمد، السوداني آدم الجارح، السوداني عثمان كالون.
وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الأفريقى 9 مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.
كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.
على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."
فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.