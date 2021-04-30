شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلى بطلات الثلاثية موسم 2020 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى تحت قيادة مديره الفنى يحيى يوسف فى الاستحواذ على الثلاثية موسم 2020 / 2021، وسط تألق عدد من الفتيات ومن أبرزهم المحترفة التونسية سندس حشانة وليلى حماد وليلة شريف.

ويرصد الخليج 365 ثلاثية نجمات الأهلى كالتالى :

حسم لقب الدورى قبل الختام بجولة

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره الشمس بنتيجة 34 / 22 فى إطار الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى، ليواصل تصدره برصيد 15 نقطة، ويحسم اللقب قبل انتهاء الدورة المجمعة بجولة ليقابل سبورتنج اليوم فى الختام.

الفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 20/27، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى نهائى المسابقة على صالة أكتوبر الدولية فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مارس الماضى.



درع دوري سيدات اليد

حصد بطولة منطقة القاهرة

كما توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي ببطولة منطقة القاهرة بعد فوزه على فريق الشمس، فى أول أبريل الجارى على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي بنتيجة 22 / 19.