شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلى مع الثلاثى المحتمل لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية عصر يوم الجمعة نحو القاهرة، حيث تقام مراسم قرعة دورى أبطال أفريقيا 2021، للكشف عن طريق كل فريق بدءا من دور الثمانية وحتى المباراة النهائية.

ونجحت 8 فرق فى الصعود إلى دور الثمانية، وهى سيمبا التنزانى والأهلى (المجموعة الأولى)، صن داونز الجنوب أفريقى وشباب بلوزداد (الثانية)، الوداد المغربى وكايز تشيفز (المجموعة الثالثة)، الترجى التونسى ومولودية الجزائر (المجموعة الرابعة).

ويشهد دور الثمانية مواجهات بين متصدرى المجموعات وفرق الوصافة، بشرط ألا يتقابل فريقان من نفس المجموعة فى ربع النهائى، بمعنى أنه لن يلتقى سيمبا مع الأهلى فى المرحلة التالية مثلا، وأنه سيواجه أحد الفرق الثلاثة "الترجى التونسى، الوداد المغربى، صن داونز الجنوب أفريقى".

وقبل إجراء القرعة نستعرض فى التقرير التالى تاريخ مواجهات الأهلى مع الثلاثى المتوقع فى أفريقيا..

على مدار تاريخ مواجهات الفريقين، سبق والتقى الأهلى مع الوداد فى 10 مباريات فى دورى أبطال أفريقيا، حقق الأهلى الفوز فى 4 مباريات وفاز الوداد فى مباراتين وتعادلا فى 4 مباريات.

الأهلى وصن داونز

على مدار تاريخ مواجهات الفريقين، سبق والتقى الأهلى صن داونز فى 8 مباريات، جميعها فى دورى أبطال أفريقيا، وكان الفوز حليف الأهلى فى 4 مواجهات، بينما انتهت 3 لقاءات بالتعادل، فيما فاز صن داونز فى مباراة واحدة لكنها كانت الهزيمة الأثقل للأهلى وللأندية المصرية فى أفريقيا، عندما خسر الفريق الأحمر أمام بطل جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة فى جوهانسبرج النسخة الماضية بدورى الأبطال.

يمتلك الأهلى تاريخاً طويلاً من المواجهات مع الأندية التونسية خاصة الترجى، وسبق وأن تواجه الفريقان 16 مرة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، فاز الأهلى خلالها فى ست مباريات (بما فى ذلك ثلاث مرات فى تونس)، وفاز الترجى فى 4 مباريات، فى حين فرض التعادل نفسه فى ست مواجهات.

المواجهة الأخيرة التى جمعت الفريقين كانت فى نهائى أبطال أفريقيا موسم 2018، وفاز الأهلى فى الذهاب 3 / 1 بمصر قبل أن يخسر فى الإياب بنتيجة 3 / 0 ويخسر معها لقب البطولة.