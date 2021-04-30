شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. قصة حسام غالي مع الكبدة فى "القليوبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى سعد سمير، مدافع الأهلي كواليس واقعة طريفة حدثت يوم زفافه الذي أُقيم بمسقط رأسه ، حيث طلب بعض لاعبي الفريق تناول "الكبدة" خلال حفل الزفاف.

وقال سعد سمير في تصريحات تلفزيونية سابقة: حينما قررت إقامة حفل زفافي بمسقط رأسي بقرية “جمجرة” التابعة لمركز بنها محافظة القليوبية، حضر جميع لاعبي الأهلي تقريباً حفل زفافي.

وتابع : حضر حسام غالي وحسام عاشور ثنائي الأهلي السابق الحفل متأخرين ، وفوجئت بهما يطلبان ساندوتشات كبدة لكنها كانت قد انتهت.

وأوضح سعد سمير أن حفل زفافه أشرفت عليها مديرية أمن المحافظة كما إنه إستعان ببودي جارد وأهالي القرية لمنع أي مضايقات للاعبين.

وواصل: رغم كل هذه الترتيبات الأمنية إلا أن القائمين على الحراسة من البودي جاردات وأهل قريتي عندما شاهدوا اللاعبين جريوا عليهم لالتقاط الصور التذكارية معهم”.