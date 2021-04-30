تعرف على القناة المفتوحة الناقلة لقرعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تُجرى قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا،والتي يمثل فيها الأهلي مصر بعد خروج الزمالك من البطولة,

وتقام القرعة في تمام الساعة الثالثة عصر الجمعة، بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وتنقل عبر قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة .

وتأهل إلى ربع النهائي الفرق التالية: سيمبا التنزاني والأهلي المصري من المجموعة الأولى، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وشباب بلوزداد الجزائري من المجموعة الثانية، والوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي من المجموعة الثالثة، والترجي الرياضي التونسي ومولودية الجزائر من المجموعة الرابعة.

واحتل الأهلي المركز الثاني بمجموعته الأولى خلف سيمبا التنزاني حيث ينتظر مواجهة أحد الفرق المتصدرة للمجموعات الأخرى.

وينتظر الأهلي مواجهة أحد فرق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والوداد المغربي، والترجي التونسي، والتي احتلت صدارة المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.

وستحدد القرعة طريق الأهلي حتى المباراة النهائية.

وتقام مباراة الذهاب بربع نهائي لأبطال أحد يومي 14 أو 15 مايو المقبل، فيما تقام مباراة الإياب أحد يومي 21 او 22 من الشهر ذاته.

وتقام مباراتي نصف النهائي في شهر يونيو، فيما تقام المباراة النهائية من مباراة واحدة يوم 17 يوليو، لم يتحدد الملعب المستضيف بعد.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الماضية لدوري الأبطال، بالفوز أمام الزمالك بهدفين لهدف في المباراة النهائية، وكذلك هو أكثر الفرق تتويجا بالبطولة القارية بـ9 ألقاب.