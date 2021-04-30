بث مباشر.. قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. الأهلي وبيراميدز يترقبان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، والتي تنطلق مراسمها في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وينتظر الأهلي، حامل اللقب وممثل مصر الوحيد في البطولة، التعرف على منافسه في ربع النهائي، في الوقت الذي يغيب فيه الزمالك وصيف النسخة الماضية بعد فشله في التأهل من مرحلة المجموعات.

وكان صاحب الرقم القياسي برصيد تسعة ألقاب احتل وصافة المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني، حيث حصد 11 نقطة بتحقيق ثلاثة انتصارات وتعادلين مقابل تلقي هزيمة وحيدة.

وتأهلت ثمانية أندية إلى ربع النهائي وهي: سيمبا التنزاني، صنداونز الجنوب إفريقي، الوداد المغربي والترجي التونسي "أوائل مجموعات"، الأهلي، شباب بلوزداد الجزائري، كايزر شيفس الجنوب إفريقي ومولودية الجزائر "أصحاب المركز الثاني".

ويلتقي الأهلي بأحد 3 أندية تصدروا مجموعاتهم في مرحلة المجموعات، وهم: صنداونز متصدر المجموعة الثانية، الوداد متصدر المجموعة الثالثة، أو الترجي متصدر المجموعة الرابعة.

ويقام ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال 14 أو 15 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 21 أو 22 من الشهر ذاته.

وفي الكونفدرالية، ينتظر بيراميدز أيضا تحديد منافسه في ربع نهائي البطولة بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة.

وسيكون بيراميدز على مواعد مع أحد الأندية الثلاثة؛ أنييمبا النيجيري، شبيبة القبائل الجزائري، أو جراف السنغالي.

ويلعب بيراميدز المباراة الأولى في مصر يوم 16 مايو المقبل، على أن يكون لقاء العودة 23 من الشهر ذاته.