أول تعليق من بايرن على عقد ناجلسمان "التاريخي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن القيمة المالية الهائلة ، التي رددت تقارير عدة أن بايرن دفعها للتعاقد مع المدرب جوليان ناجلسمان من لايبزج الألماني ، ليست صحيحة.

وقال هاينر في مقابلة نشرتها صحيفة "أبيندتسايتونج" اليوم الجمعة : "لا تصدقوا كل الأرقام المتداولة... كان علينا التوصل لاتفاق مع لايبزج لأن جوليان ناجلسمان لا يزال مرتبطا بعقد مع الفريق".

وكانت التقارير أشارت إلى أن المقابل المالي الذي دفع بايرن إلى لايبزج للحصول على خدمات ناجلسمان تراوح بين 15 مليون يورو (15ر18 مليون دولار) و30 مليون يورو ، وهو ما يجعل ناجلسمان أغلى مدرب في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليجا) .

وقال هاينر : "بايرن من أفضل الفرق في أوروبا ، ويحتاج لمدرب بارز. حققنا هذا من خلال التعاقد مع جوليان ناجلسمان".

ويخلف ناجلسمان المدرب هانزي فليك في قيادة الفريق بعقد يمتد لخمس سنوات.

وكان فليك قاد بايرن للفوز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي ، ولكنه سيرحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأصبح فليك مرشحا قويا لتدريب المنتخب الألماني خلفا للمدرب يواخيم لوف بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) المقررة في صيف هذا العام.