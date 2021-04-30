سفراء برنامج إرث قطر يتطلعون لأول نسخة من كأس العرب تحت مظلة الفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف عدد من سفراء برنامج إرث قطر عن توقعاتهم حول منافسات بطولة كأس العرب 2021 التي تستضيفها قطر نهاية العام الجاري بمشاركة 23 منتخبا ، بعدما أسفرت نتائج القرعة عن مواجهات مثيرة في جدول البطولة.

وأكد النجمان العراقي يونس محمود ، والمصري وائل جمعة أن منافسات البطولة سيترقبها بشغف عشاق كرة القدم في العالم العربي لتحديد بطل العرب في ديسمبر المقبل.

وقال يونس محمود ، الذي قاد منتخب العراق (أسود الرافدين) للتويج بلقب كأس آسيا 2007 : "تحمست وأنا أتابع القرعة تضع منتخب العراق مع منتخب البلد المضيف قطر في مجموعة واحدة ، حيث يزخر سجل المواجهات السابقة بين الفريقين بمباريات مثيرة".

وأضاف: "نجح كل من الفريقين في إحراز لقب كأس آسيا بمنتخبات شابة ، وسيتطلع كل منهما لإبراز إمكاناته أمام الجمهور من أنحاء العالم قبيل استضافة قطر لأول نسخة من المونديال في الوطن العربي. وبالطبع ، لن يكون من السهل انتقال كل من الفريقين عبر الأدوار التالية من منافسات البطولة ، حيث سيتطلب ذلك مواجهة أفضل منتخبات في المنطقة، خاصة منتخبات شمال إفريقيا التي يشارك عدد من لاعبيها في أهم دوريات كرة القدم الأوروبية."

وأشار وائل جمعة إلى أن البطولة ستكشف عن أفضل منتخب عربي ، وهو الأمر الذي يتمحور حوله نقاش دائم في المقاهي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم العربي.

وأضاف جمعة ، أسطورة النادي الأهلي السابق ، والمتوج بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده ثلاث مرات متتالية : "رغم تطلع الكثيرين لمتابعة اللقاء المرتقب بين بطلي إفريقيا مصر والجزائر ، واللذين يزخر سجلهما الكروي بتاريخ حافل من الإنجازات ، أترقب أيضا المباراة التي ستجمع منتخبي السعودية والمغرب".

وأوضح جمعة ، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني للجنة المنظمة لكأس العالم 2022 بقطر اليوم الجمعة ، : "أعتقد بأن المباريات التي ستشهد مواجهات بين منتخبات من قارات مغايرة ستعزز من أداء الفرق المشاركة في البطولة ، وتتوج عن جدارة واستحقاق بطل العالم العربي في كرة القدم."

وأشار جمعة إلى أن تنظيم كأس العرب قبل عام تقريبا من استقبال قطر للمشجعين والمنتخبات من أنحاء العالم في المونديال المرتقب يعتبر احتفالا للجماهير وعشاق كرة القدم استعدادا لأول كأس عالم في المنطقة ، لافتا إلى أن إقامة منافسات كأس العرب في استادات مونديالية يعد فرصة قيمة خاصة للمنتخبات التي لن تحظى بشرف التأهل إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

وأكد أحمد خليل ، سفير إرث قطر ، وحارس مرمى قطر السابق الذي تأهل مع المنتخب القطري لربع نهائي أولمبياد برشلونة 1992 ، على أهمية المنافسات الكبرى مثل بطولة كأس العرب للاعبين الشباب في المنتخبات الأقل شهرة.

وقال خليل : "تعتبر هذه البطولة فرصة ذهبية للمنتخبات العربية لإظهار مهارات لاعبيها وإمكاناتهم خلال المنافسة أمام أفضل اللاعبين في الوطن العربي".

وأضاف خليل ، الذي قام بدور أساسي في فوز منتخب بلاده بلقب كأس الخليج العربي 1992 للمرة الأولى في تاريخه : "أدرك تماما ما تعنيه بطولة كأس العرب للمنتخبات العربية التي لا تحظى بشهرة واسعة في المنطقة ، حيث ستشهد البطولة تسليط الضوء على أداء اللاعبين المتميزين في صفوف هذه المنتخبات وتظهر للعالم شغف مشجعيهم بكرة القدم."

يشار إلى أن ستة من استادات مونديال قطر 2022 ستشهد منافسات بطولة كـأس العرب نهاية العام الجاري ، وستمثل البطولة محطة مهمة لاختبار استعدادات قطر لاستضافة نسخة استثنائية من مونديال كرة القدم العام المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهات مرتقبة بين المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات البطولة والموزعة على أربع مجموعات ، ويخوض النهائيات ستة عشر منتخبا ، منها تسعة منتخبات تأهلت مباشرة بعد تصدرها قائمة المنتخبات العربية في تصنيف الفيفا ، إضافة إلى المنتخبات السبعة التي ستنجح في حجز بطاقات التأهل من مرحلة التصفيات التمهيدية المؤهلة للنهائيات بمشاركة المنتخبات الأربعة عشر الأقل تصنيفا.