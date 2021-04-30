تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بشكل كبير على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الأهلي فريق الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على إستاد "الأهلي ‏WE‏ ‏السلام"، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 من المسابقة المحلية.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، أحمد نبيل كوكا.

الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية.

وسط الهجوم: محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 36 نقطة من 15 مباراة، بفارق 4 نقاط عن الزمالك المتصدر بعد 18 جولة، فيما يأتي الجونة في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب وفي جعبته 24 نقطة.