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الامارات | ميسي يبلغ إدارة برشلونة قراره النهائي.. وهذا موقف والده

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البقاء في برشلونة مفضلاً عدم الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية على الرغم من امتلاكه حرية تحديد مصيره بالمغادرة مجاناً في يونيو المقبل. 

وذكر الحساب الرسمي لقناة "تي في" الإسبانية أن ميسي (33 عاماً) أبلغ إدارة برشلونة رغبته في الاستمرار مع الفريق، فيما يؤكد والده ووكيله خورخي ميسي بأنه وابنه يعطيان الجوانب  أولوية أكبر من الأمور المالية في الوقت الحالي، ويريدان العمل مع  الرئيس الجديد خوان لابورتا على قيادة مشروع ناجح جديد مع برشلونة، بدلا من الحصول على راتب ضخم.

وكان ميسي على وشك الرحيل عن برشلونة في الموسم الماضي بعد خلافات طويلة مع إدارة برشلونة السابقة بقيادة جوسيب بارتوميو، واعقبها الخسارة الثقيلة أمام بايرن ميونيخ 2-8 في ربع نهائي ، ولكن تفاصيل صغيرة في العقد أدت إلى اضراره البقاء هذا الموسم.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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