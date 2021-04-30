شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يتضامن مع الكرة الإنجليزية فى الحرب على العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بيانًا، اليوم الجمعة، لدعم الكرة الإنجليزية في حربها ضد العنصرية على الإنترنت.

وقال الفيفا، في البيان: «يدعم الاتحاد الدولي مبادرة الكرة الإنجليزية للإبلاغ عن الإساءة العنصرية، وغيرها من الإساءات الهجومية على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا لا مكان له في كرة القدم، أو في المجتمع بشكل عام، ونحن ندينه بشدة.

وأتم «نعتقد أن السلطات وشركات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن تتخذ خطوات حقيقية وفعالة لوضع حد لهذه الممارسات المقيتة، لأنها تزداد سوءًا طوال الوقت ويجب القيام بشيء ما بسرعة، لوضع حد لذلك».

كانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن الهيئات الحاكمة لكرة القدم الإنجليزية أعلنت بأنها ستقوم بمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي لمدة ثلاثة أيام وذلك في حملة كبرى ضد العنصرية.

وقامت جميع الإتحادات الإنجليزية بإعلان مقاطعة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ابتداءاً من يوم الجمعة المقبل الساعة 5 مساءاً حتى الساعة 2 ليلاً يوم الثلاثاء المقبل بتوقيت السعودية.

وتسعى تلك المقاطعة لمكافحة الانتهاكات المستمرة والرسائل العنصرية والتمييزية ضد اللاعبين والأشخاض الآخرين على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

وأعلنت أندية الدوري الإنجليزي والمعروف بالبريميرليج إنضمامها إلى هذه الحملة التي أطلق عليه اسم (عطلة نهاية الأسبوع)، حيث سيتم مقاطعة مواقع التواصل الإجتماعي لمدة 24 ساعة.