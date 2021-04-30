شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطمئن على معلول ويطالبه بالصبر لحين اكتمال الشفاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على الاجتماع مع على معلول الظهير الأيسر للفريق على هامش المران الأخير مساء أمس، للاطمئنان على أحواله والشد من أزره خلال مواصلتة تنفيذ برنامجه التأهيلي الذي يؤديه لتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية، بعد تجدد إصابته في العضلة الخلفية التي أبعدته عن المشاركة في المباريات منذ فترة طويلة.

وطلب المدرب من النجم التونسى الصبر خلال برنامجه التأهيلى وعدم التعجل في العودة لحين اكتمال شفائه تماما، ليكون جاهز للمشاركة في المباريات بدون خوف.

وواصل معلول تنفيذ البرنامج التأهيلى بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، وخاض معلول جلسة «جيم»، ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة.

وتواصل معلول مع طبيب المنتخب التونسى لإطلاعه على آخر تطورات حالته لتحديد موعدة مشاركتة في التدريبات والمباريات الرسمية، وذلك لتجنب حدوث انتكاسة.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد «الأهلى we السلام» والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.