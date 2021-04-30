شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعود لقيادة الإسماعيلي بعد غيابه 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، مساء اليوم قائمة الـ18 المقرر أن تسافر إلى القاهرة لمواجهة الإنتاج الحربى، التي ستقام غدا السبت في الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.

ويتدرب الإسماعيلى في الخامسة مساء اليوم الجمعة على أن يتوجه الفريق في تمام السابعة والنصف للقاهرة للدخول في معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإنتاج ويعود إيهاب جلال لقيادة مران فريقه الليلة بعد غيابه عن تدريبات الأمس بسبب مرض ابنته.

وتعد مواجهة الإنتاج الحربى بمثابة عُنق الزجاجة بالنسبة للنادى الإسماعيلى في الفترة المقبلة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثانى تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية والتى وضعته في موقف لا يليق باسمه وتاريخه الكبير في جدول ترتيب المسابقة.

التقى الفريقان في 15 مباراة، حيث فاز الإسماعيلى في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وكلين شيت في 7 مباريات.