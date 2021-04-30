شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يثير المخاوف فى الأهلى لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حالة من القلق سيطرت على الجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى بسبب العروض التي بدات تنهال على محمد شريف مهاجم الفريق بعد تألقة في الفترة الأخيرة ونجاحه في اعتلاء صدارة هدافى الدورى وأخرها عرض نادى طرابزون سبور التركي، الذي دخل في مفاوضات جادة، للتعاقد مع نجم الأهلي ومنتخب مصر في الموسم المقبل.

وكشف تقرير نشره موقع (فوتو سبور) عن تفاوض طرابزون لضم اللاعب، وتقديم عرض مقابل 2.5 مليون دولار، وأضاف التقرير أن جالاتا سراي التركي يرغب أيضًا في ضم شريف، لكن الأهلي وضع شرطًا لبيع اللاعب، كما كشف مصدر أخر عن تلقى اللاعب أكثر من عرض خليجى لكن بدون الافصاح عن هوية الاندية التي بدأت تغازل اللاعب.

وأضاف المصدر أن موسيمانى رفض فكرة التفريط في شريف لحاجة الفريق إلى جهودة بعدما أصبح أحد العناصر الاساسية التي يعتمد عليها خلال المباريات الرسمية وشدد على ضرورة الحفاظ على اللاعب من أجل المساهمة في المنافسة على جميع البطولات التي يشارك فيها الأهلى خلال الفترة المقبلة.

وتألق محمد شريف بشكل مميز في الموسم الحالي مع الأهلي، وسجل 9 أهداف في الدوري المصري، معتليًا صدارة ترتيب الهدافين، بالتساوي مع أحمد سمير جناح طلائع الجيش، وحسام حسن مهاجم سموحة السابق المعار لأهلي طرابلس، وعمر كمال عبدالواحد لاعب المصري.