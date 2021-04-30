شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الأهلي ضد الجونة .. بث مباشر في الدوري المصري عبر القناة التالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة 30-4-2021 على أرض ملعب الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

ويسعى الأهلي «36 نقطة من 15 مباراة» لمواصلة مطاردة الزمالك «40 نقطة من 18 مباراة» على قمة ترتيب جدول الدوري المصري خاصة بعدما حقق الأهلي فوزا غاليا على إنبي بهدفين مقابل هدف سجلهما محمد شريف والذى دخل في صراع على المنافسة على لقب هداف البطولة، فيما سقط الزمالك في فخ التعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق مساء أمس.

بينما يدخل الجونة اللقاء تحت قيادة مديره الفني رضا شحاتة وفي رصيده 24 نقطة ويحتل المركز العاشر، ويسعى لمواصلة نتائجه الجيدة والزحف نحو المربع الذهبي لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تنقل مباراة الأهلي ضد الجونة حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت