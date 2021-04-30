شكرا لقرائتكم خبر عن "موسيمانى الصغير".. نجل المدير الفنى للأهلى يستعرض مهاراته فى مران الفريق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف نجل بيتسو موسيمانى، المدير الفني الجنوب أفريقي للأهلى، الأنظار خلال استعراضه مهاراته في اللعب بالكرة، بعد ظهوره في تدريبات الفريق، أمس، حيث شارك مع عدد من اللاعبين في تمرير الكرة ليثير إعجاب الحاضرين في المران الذي أقيم مساء الخميس على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الجونة.



موسيماني وابنه



نجل موسيماني

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع "انستجرام"، فيديو لمهارات نجل موسيماني، مصحوبة بتعليق: "موسيماني الصغير"، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من جمهور القلعة الحمراء، وعلق أحدهم مازحا: "دا يمضى ويلعب للناشئين ونكسب وينج أفريقى جديد"، فيما قال أخر: "امضوا معاه قبل ما أبوه يمشى".

واستأنف الأهلي تدريباته مساء الخميس، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أول أمس الأربعاء في ظل ضغط المباريات التي يخوضها في بطولة الدوري.



ابن موسيماني في تدريبات الاهلي



ابن موسيماني

ويلتقي الأهلي مع الجونة على استاد "الأهلي والسلام" في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، والمؤجلة من الجولة الـ16 في بطولة الدوري الممتاز.

وعقد بيتسو موسيماني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وحرص على الحديث مع اللاعبين في الجوانب الفنية والخططية بالفيديو، والتأكيد على التعليمات التى يرغب فى تنفيذها خلال مران اليوم وتطبيقها في مواجهة الجونة، كما شهد تدريب فريق الأهلى، ظهور التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر الذى يخضع لبرنامج علاجى خلال الفترة الحالية.