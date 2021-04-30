شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يتلقى هزيمة قاسية من فرنسا بخماسية ودياً والان مع تفاصيل الخبر
وقال سانتينى مدرب المنتخب الفرنسى، فى تصريحات عقب اللقاء نشرها الموقع الرسمى للاتحاد الفرنسى لكرة القدم على الإنترنت، "سعيد بأداء اللاعبين والفوز العريض. سبب لنا الفريق المصرى المتاعب فى الثلث ساعة الأولى من اللقاء. الكرة الأفريقية ذات مستوى رفيع".
وأضاف سانتينى أنه طالب لاعبيه بين شوطى المباراة بعدم التهاون رغم إنهاء الشوط الأول بثلاثة أهداف لكل من هنرى (هدفين) وروبرت بيريز، فأضاف كل من جبرائيل سيسى وكابو هدفين لينتهى اللقاء بخماسية بيضاء.
بيريز، نجم الأرسنال الإنجليزى، قال بعد اللقاء إن النتيجة كانت كبيرة "قياسا إلى المستوى الفنى الجيد الذى ظهر عليه المنتخب المصرى" فى حين أشاد مارسيل ديساييه قائد الفريق برد فعل فرنسا فى أعقاب "الربع ساعة الصعبة فى بداية المباراة" معتبرا أن الفريق المصرى "جيد" وأن الجميع شاهد بمباراة كرة قدم ممتعة.
أما تييرى هنرى نجم الأرسنال والذى أحرز أول هدفين فى المباراة فأشاد بالمنتخب المصرى قائلا إنه لم يستسلم قط طيلة المباراة التى لعبها بشرف.
ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.
وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.