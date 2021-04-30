شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. منتخب مصر يتلقى هزيمة قاسية من فرنسا بخماسية ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 2003، تعرض منتخب مصر الأول لكرة القدم للهزيمة 0 / 5 أمام منتخب فرنسا فى لقاء ودى بملعب دى فرانس بباريس، بقيادة المدرب محسن صالح، ونجومه مثل أحمد حسام ميدو، عصام الحضرى، أحمد حسن أحمد فتحى، وحسام غالى وغيرهم، حيث سجل خماسية الديوك الأسطورة تييرى هنرى (هدفين) وروبرت بيريس وجابرييل سيسيه وأوليفييه كابو.

وقال سانتينى مدرب المنتخب الفرنسى، فى تصريحات عقب اللقاء نشرها الموقع الرسمى للاتحاد الفرنسى لكرة القدم على الإنترنت، "سعيد بأداء اللاعبين والفوز العريض. سبب لنا الفريق المصرى المتاعب فى الثلث ساعة الأولى من اللقاء. الكرة الأفريقية ذات مستوى رفيع".

وأضاف سانتينى أنه طالب لاعبيه بين شوطى المباراة بعدم التهاون رغم إنهاء الشوط الأول بثلاثة أهداف لكل من هنرى (هدفين) وروبرت بيريز، فأضاف كل من جبرائيل سيسى وكابو هدفين لينتهى اللقاء بخماسية بيضاء.

بيريز، نجم الأرسنال الإنجليزى، قال بعد اللقاء إن النتيجة كانت كبيرة "قياسا إلى المستوى الفنى الجيد الذى ظهر عليه المنتخب المصرى" فى حين أشاد مارسيل ديساييه قائد الفريق برد فعل فرنسا فى أعقاب "الربع ساعة الصعبة فى بداية المباراة" معتبرا أن الفريق المصرى "جيد" وأن الجميع شاهد بمباراة كرة قدم ممتعة.

وكان لقاء منتخب مصر مناسبة تاريخية فى مشوار ديساييه الدولى مع منتخب فرنسا والذى بدأ عام 1993 ، إذ حمل الرقم 104 لعدد مشاركته مع الفريق ليحطم بذلك الرقم القياسى الذى يتقاسمه وديديه ديشماب برصيد 103 مباراة دولية.

أما تييرى هنرى نجم الأرسنال والذى أحرز أول هدفين فى المباراة فأشاد بالمنتخب المصرى قائلا إنه لم يستسلم قط طيلة المباراة التى لعبها بشرف.

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب، يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب، ثم غانا برصيد 4 ألقاب، ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.