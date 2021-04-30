شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة الطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى أمين المشرف على فريق الكرة بنادى أسوان وعضو مجلس الإدارة سلبية مسحة كورونا لجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني في معسكرهم المقام حالياً بالقاهرة، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش غداً السبت على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويختتم، اليوم الجمعة، فريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال مدرب أبناء الجنوب، استعداداته لمواجهة طلائع الجيش، ومن المقرر أن يعلن علاء عبد العال عن قائمة أبناء الجنوب لمواجهة الطلائع عقب المران الختامي للفريق في معسكره المقام حالياً بالقاهرة.

ويحتل أسوان المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 20 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد 17 مباراة، حيث فازوا في 5 مباريات، وتعادلوا في مثلهم، وتلقوا الهزيمة في 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو أسوان 11 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً.

وكشف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، عن أبرز الأسلحة التي يعتمد عليها أبناء الجنوب وهي الكرات الثابتة، وقال عبد العال: كسبنا آخر مباراتين أمام إنبي والجونة، وربنا أكرمنا في الدقائق الأخيرة، والمباراة 90 دقيقة وأنبه اللاعبين لهذا الأمر دائماً ونرى الفرق الكبيرة دائماً مثل الأهلي والزمالك يلعبان حتى أخر لحظة, واللاعبين عليهم أن يصبروا في الملعب حتى تحقيق الفوز وأشكر اللاعبين لأنهم مضغوطين جداً ومع ذلك حققوا نتائج جيدة.

وأضاف: الكرات الثابتة جاء منها أغلب أهداف أسوان هذا الموسم وعندما يكون عندك ميزة عليك أن تنميها، ولكن هذا لا يعني أننا نعتمد عليها فقط، ولدينا نقص في مركز المهاجم، أغلب اللاعبين تحت السن وليس لدي عناصر خبرة باستثناء أحمد عبد الظاهر، ولكنه عانى كثيراً من الإصابة.

وواصل: مهم جداً أن تدافع بشكل جيد، وعدم خلق فرص للمنافس حتى لا يسجل فينا أهداف بشكل أكبر، لأننا نلعب على قدرات اللاعبين الذين نمتلكهم.