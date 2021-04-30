شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يترقب مصير الأهلي وبيراميدز بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر فريق بتروجت والذي يلعب بالدرجة الثانية بدوري المظاليم، مفاجأة مدوية، بعد تأهله إلى نصف نهائي مسابقة كأس مصر، عقب فوزه الأخير على فريق وادي دجلة خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالأمس بربع نهائي المسابقة وانتهت بفوز بتروجت بهدفين مقابل هدف، ليقصي ثاني فرق الدوري الممتاز من مسابقة الكأس بعدما أقصى المقاولون العرب من قبل.

ويترقب بتروجت مصير كل من، الأهلي وبيراميدز في الفترة المقبلة لتحديد الطرف الذي سيواجهه في نصف نهائي المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع إنبي في دور الـ 16، فيما سيواجه بيراميدز نظيره سموحة بنفس الدور، على أن يلتقي الفائز من كلتا المباراتين في دور الـ 8، ويتقابل الفائز منهما مع بتروجت في نصف النهائي.

وتخطى فريق بتروجيت الدور التمهيدي الثاني بالفوز على الزرقا بثلاثة أهداف دون رد، وفاز بتروجت بالدور التمهيدي الثالث على بورتو بهدفين مقابل هدف بينما تخطى الدور التمهيدي الرابع بالفوز على فريق منشية الشهداء بضربات الترجيح بنتيجة 5/4، بينما تخطى دور الـ32 بالفوز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم واجه بتروجت نظيره كوكا كولا في دور الستة عشر وانتهت المباراة بالتعادل السلبى قبل أن يتفوق الفريق البترولى في ركلات الترجيح 4-3.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.