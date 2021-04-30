شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: الدورى سيستمر إلى ديسمبر المقبل إذا لم ينته 30 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو اتحاد الكرة أن انتهاء مسابقة الدورى العام يوم 30 سبتمبر المقبل أمر ضرورى ولا رجعة فيه لأنه إذا لم تنته المسابقة فى هذا الموعد ستمتد حتى ديسمبر المقبل.

وأوضح مسئولو الجبلاية أن المنتخب الوطنى سيخوض آخر جولتين بالمجموعة بتصفيات كأس العالم فى شهر أكتوبر وتحديدا فى الفترة من 1 حتى 13 أكتوبر، ثم تلعب الأندية المصرية المباريات الأفريقية التمهيدية فى نفس الشهر، وفى شهر نوفمبر أيضا يلعب المنتخب مباراته الفاصلة المؤهلة لكأس العالم "حال تصدر المجموعة"، وبعدها تلعب الأندية مباريات تمهيدية بالبطولات الأفريقية فى نفس الشهر، وبالتالى لا مجال لإقامة مباريات الدورى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر.

وتابع مسئولو الجبلاية أنه فى شهر ديسمبر المقبل سيخوض المنتخب الوطنى بطولة كأس العرب وتقام البطولة على مدار 20 يوما تقريبا، وفى شهر يناير المقبل يلعب المنتخب المصرى بطولة كأس الأمم الأفريقية، وبالتالى لا مساحة لتأجيل أى مباريات للدورى بعد يوم 30 سبتمبر، لأنه إذا تم التأجيل سينتهى الدورى فى ديسمبر المقبل.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أنه لا تراجع عن إنهاء الدورى المصرى هذا الموسم يوم 30 سبتمبر المقبل، بعد إعلان الجدول كاملا وإرساله للأندية، وأوضح مسؤولو الجبلاية أنه تم تحديد هذا الموعد بسبب مصلحة المنتخب الأول الذى يخوض مباريات تصفيات كأس العالم، وسيكون مرتبطا بمباراتىّ الجولتين الخامسة والسادسة بالتصفيات فى شهر أكتوبر، لذا كان من الضرورى إنهاء الدورى 30 سبتمبر المقبل.

وأضاف مسئولو الجبلاية أن النادى الأهلى أمامه حل وحيد لتأجيل مبارياته فى الدورى، طالما أنه يشكو من الإجهاد والإرهاق، وهو أن يلعب بدون لاعبى المنتخب الأولمبى خلال فترة التوقف أثناء الأولمبياد، كما يجب أن يوافق أيضا طرف المباراة الثانى على التأجيل، وأن يلعب بدون لاعبى المنتخب الأولمبى أيضا.

وتسود حالة من الغضب والاستياء داخل النادى الأهلي بعد إعلان جدول بطولة الدوري الممتاز حتى نهاية الموسم الجاري، وانتابت مسئولو القلعة الحمراء حالة من الدهشة جراء جدول الدوري المضغوط للفريق بشكل واضح.

وقال مصدر في الأهلي: "لا نعلم لماذا يُصر اتحاد الكرة على معاملة النادى بهذه الطريقة وضغط المباريات بهذا الشكل"، موضحاً أن الفريق يتعرض لحالة إرهاق شديدة بسبب المباريات المتتالية.

وتابع المصدر: "الأهلى سيلعب مباراة كل ثلاثة أيام لمدة شهرين، وهذا أمر يُرهق الفريق كثيراً ويُعرّضه للإصابات المتتالية، وشدد المصدر على أن الأهلي سيلعب في بطولة أفريقيا وكذلك السوبر الأفريقي ويواصل اللعب المتتالي محليا.

ونستعرض مواعيد مباريات فريق الأهلي من الجولة الـ22 وحتى نهاية المسابقة والمباريات المؤجلة:

الأسبوع الـ22: الأهلي ضد وادي دجلة يوم 18 مايو على ملعب السلام.

الأسبوع الـ23: الأهلي ضد سيراميكا يوم 25 مايو على استاد السلام.

الأسبوع الـ24: مؤجلة للمشاركة في دور الثمانية الأفريقي.

الأسبوع الـ25: مؤجلة للمشاركة في دور الثمانية الأفريقي.

الأسبوع الـ26: الأهلي ضد المقاولون العرب يوم 22 يونيو على ملعب بتروسبورت.

الأسبوع الـ27: الأهلي ضد بيراميدز يوم 5 يوليو على استاد السلام.

الأسبوع الـ28: الأهلي ضد سموحة يوم 10 أغسطس على استاد الإسكندرية.

الأسبوع الـ29: الأهلي ضد الإسماعيلي يوم 21 أغسطس على استاد الإسكندرية.

الأسبوع الـ30: الأهلي ضد إنبي يوم 24 أغسطس على استاد السلام.

الأسبوع الـ31: الأهلي ضد طلائع الجي يوم 13 سبتمبر على استاد الجيش بالسويس.

الأسبوع الـ32: الأهلي ضد المصري لم يحدد موعدها على استاد الإسكندرية.

الأسبوع الـ33: الأهلي ضد الجونة لم يتحدد موعدها على استاد خالد بشارة.

الأسبوع الـ34: الأهلي ضد أسوان لم يتحدد موعدها على استاد السلام.

مواعيد مؤجلات الأهلي

الأهلي ضد أسوان مؤجلة من الأسبوع الـ17 للدوري يوم 14 أغسطس على استاد أسوان.

الأهلي ضد المقاصة مؤجلة من الأسبوع الـ18 للدوري يوم 17 أغسطس على استاد الجيش بالسويس.

الأهلي ضد الإنتاح الحربي مؤجلة من الأسبوع 24 يوم 28 أغسطس على استاد السلام.

الأهلي ضد البنك الأهلي مؤجلة من الأسبوع 25 يوم 10 سبتمبر على استاد السلام.