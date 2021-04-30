شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد القيد وكورونا يساندان الزمالك فى أزمة التجديد لفرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك فى ورطة إدارية بعد التأكد من عدم إمكانية رحيله عن ناديه، حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر، ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن عقد فرجانى ساسى ينتهى مع الزمالك بنهاية الموسم وليس فى يونيو المقبل، حيث قرر الاتحاد الدولى انتهاء عقود اللاعبين بعد انتشار فيروس كورونا بانتهاء الموسم نظرا لتوقف المسابقات عدة مرات لأسباب طارئة وبالتالى من الصعب تحديد موعد انتهاء المسابقة، لافتين إلى أن ساسي ليس من حقه الرحيل عن القلعة البيضاء قبل نهاية الموسم، وتابع مسئولو الجبلاية أن جميع عقود اللاعبين تنتهى بنهاية الموسم الجارى ولا يوجد لاعب من حقه الرحيل عن أى ناد قبل نهاية الموسم إلا بموافقة النادى.

وتكمن أزمة فرجاني ساسي الحالية أنه سيكون مجبرا على الانتقال لأى دورى مفتوح القيد فيه بعد انتهاء عقده مع الزمالك، ما سيقلل من فرص انتقاله لأندية مميزة كبري، ولحدوث ذلك يجب أن يرحل اللاعب بالتراضي مع ناديه الحالي في الوقت المحدد للقيد لدي النادي الجديد الذي يرغب في الانتقال لصفوفه.

ووضع مسئولو نادى الزمالك حلا جديدا لإنهاء ملف ساسي، وذلك بتأجيل صرف مستحقات اللاعب القديمة والتفاوض بخصوص العقد الجديد فقط.

وطلب فرجاني ساسي تقاضي كل مستحقاته المالية القديمة والبالغة قرابة 600 ألف دولار، ثم التفاوض بخصوص تجديد عقده مع تقاضي مقدم عقد الموسم الجديد كاش قبل توقيع عقود التجديد.

ويتمسك مسئولو الزمالك باستمرار فرجاني ساسي، لكن وفقا للسقف المحدد من جانب النادى والقدرة على تنفيذ طلبات اللاعب، وهو ما ينتظر حسمه بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة مع اقتراب موعد انتهاء العقد الحالي.

وحسم اتحاد الكرة الجدل الدائر حول مصير فرجانى ساسى مع الزمالك، وأكد مسؤولو الجبلاية أن اللاعب مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجارى فى 30 سبتمبر ولا يحق له الرحيل فى يونيو المقبل كما يتردد.