شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يكشف سبب غياب إسلام جمال من مواجهة أسوان قبل إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد مختار مدير شئون اللاعبين بطلائع الجيش حقيقة استبعاد إسلام جمال لاعب الفريق من مباراة أسوان قبل تأكد إصابته بفيروس كورونا، وقال محمد مختار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إسلام جمال حصل على الإنذار الثالث فى مباراة المصرى البورسعيدى بكأس مصر وبالتالى فهو موقوف ومستبعد من مباراة أسوان وكان خارج القائمة التى أجرت مسحة كورونا استعداداً للمباراة وفور شعوره بأعراض كورونا أجرى المسحة بعيداً عن النادى والتى جاءت إيجايبة ليتم عزله منزلياً لحين تعافيه من الإصابة".

وعن حالة الإيفوارى إبراهيما كونيه قال مدير شئون اللاعبين بالطلائع: "عينة اللاعب لاتزال إيجايبة وبالتالى فهو فى عزل لحين تعافيه وسلبية مسحة كورونا له".

وينهى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة أسوان المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت على استاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة استعداداً للمباراة.

وواجه الطلائع نظيره الشمس مساء الخميس الماضى، وفاز بهدفين دون رد وديًّا، ثم واجه الإنتاج الحربي مساء الجمعة الماضى، وفاز عليه بخماسية مقابل هدف، ثم اختتم ودياته بمواجهة القناة وتعادل معه مساء السبت الماضى بهدف لكل فريق، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود مدافعه أحمد علاء المعار من الأهلى فى مباراة أسوان، وذلك بعد انتهاء الإيقاف، حيث غاب علاء عن مواجهة المصرى البورسعيدى بكأس مصر، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مواجهة الجونة.

ويعقد عبد الحميد بسيونى جلسات نفسية مكثفة مع لاعبيه لعلاج آثار وداع بطولة كأس مصر أمام المصرى البورسعيدى بالخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الإسكندرية بدور الستة عشر للبطولة لاسيما بعد وصول المباراة للأشواط الإضافية، حيث طالبهم بغلق صفحة الكأس والتركيز على تحسين وضع الفريق في جدول الدورى.

وحذر عبد الحميد بسيونى لاعبى فريقه من زيادة الوزن خلال شهر رمضان الكريم، مشدداً على أنه سيخضع الفريق يومياً لقياسات وزن كل فترة للحفاظ على لياقتهم البدنية مع استئناف مباريات الدوري، مؤكداً أن العقوبات المادية ستكون شعار المستهترين بالبرنامج الغذائي الموضوع من أخصائى التغذية بالنادى.