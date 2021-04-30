شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة.. كهربا ومحمد شريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع الجونة فى التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلى والسلام" فى المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، فى مباراة يدخلها المارد الأحمر بعد فوزين على إنبى والمصرى، ويريد استكمال سلسلة انتصاراته لملاحقه الزمالك على قمة الدورى، وخطف الصدارة.

على الجانب الآخر بدأ الجونة الموسم بمستويات كبيرة، ولكنه تراجع ويريد العودة وتصحيح المسار من جديد وتكون البداية أمام المارد الأحمر، والخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره بالدوري.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الجونة مكون من "محمد الشناوي ،محمد هاني، سعد سمير، رامي ربيعة، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق وأليو ديانج، وناصر ماهر، حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم "كهربا" ، محمد شريف".

على الجانب الآخر، يستعد فريق الجونة جيدا لمباراته ضد الأهلي طمعا في تحقيق نتيجة إيجابية من خلال اللعب على نقاط ضعف الأهلي أو استغلال حالة الإجهاد العام التي تضرب لاعبيه بسبب ضغط المباريات، والضغط العالي على لاعبي الأهلي لمنعهم من التحضير أو إرسال الكرات الطولية للأمام، والتي يلجأ إليها الأحمر كثيرا في نقل الكرة للخط الأمامي.