شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 11 / 0 أكبر فوز فى تاريخ الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تذخر الكرة المصرية بالكثير من الأرقام المميزة التى حفرها نجوم الساحرة المستديرة بالاجتهاد والمثابرة، لإسعاد الجماهير المصرية الذواقة إلى الكرة الجميلة، دون الوقوف على انتماء محدد أو فريق بعينه، ورقم اليوم هو أحد الأرقام المميزة، للمصرى البورسعيدى، والذى حقق أكبر فوز فى تاريخ الدورى العام منذ انطلاق المسابقة حتى اليوم، حيث ظل الرقم الذى حققه أبنا المدينة الباسلة صامداً.

11 / 0 هى النتيجة الأكبر فى تاريخ المسابقة وتحققت فى الأسبوع السادس موسم "1963-1964" وتحديدا يوم الجمعة 31 يناير 1964 الموافق 16 من شهر رمضان، سجل منها محمد بدوى خمسة أهداف بمفرده فى الدقائق 7 و31 و49 و80 و81، وسجل محمد شاهين هدفين فى الدقيقتين 23 و52، وعبد الرازق الصغير هدفا فى الدقيقة 38، والعطوى من ضربة جزاء فى الدقيقة 30.

الترسانة 9 /0 الاتحاد السكندرى

فى موسم "1957-1958" وبالتحديد فى 18 أبريل 1958، الطريف والغريب أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبى وجاءت الأهداف التسعة كلها فى الشوط الثانى وسجلها ثلاثة لاعبين فقط فى حدث لم يتكرر أن تشهد مباراة واحدة تسجيل ثلاثة هاتريك عن طريق حمدى عبد الفتاح، ومحيى شرشر، وأحمد محرم.

الزمالك 9/ 0 نسيج حلوان

فى موسم "1987-1988" وبالتحديد 23 أكتوبر 1987، سجل جمال عبدالحميد "هاتريك" فى الدقائق 28 و53 و68، وطارق يحيى هدفين 29 و31، وزكريا ناصف لاعب الأهلى الذى انتقل للزمالك فى هذا الموسم سجل هدفين الأول فى الدقيقة 73 والثانى فى الدقيقة 85 من ضربة جزاء، ومحمد حلمى 27 فى الدقيقة وحمادة عبداللطيف فى الدقيقة 60.

الترسانة 9 /1 الأوليمبى

فى موسم "1953-1954" وبالتحديد يوم الجمعة 19 مارس 1954، شهدت هذه المباراة عدة مواقف غريبة، فلأول مرة يسجل شقيقان كل منهما هاتريك فى مباراة واحدة، حيث سجل سيد داوود وشهرته "روس" ثلاثة أهداف وسجل شقيقه محمود داوود وشهرته "منص" ثلاثة أهداف أيضا، بينما سجل باقى الأهداف أحمد محرم وعبدالنبى ومدافع الأوليمبى فى مرماه، وسجل هدف الأوليمبى اليتيم سعد الشربينى من ضربة جزاء.

الأهلى 8/ 0 الإسماعيلى

فى موسم "1957-1958"، سجل صالح سليم بمفرده "7" أهداف (رقم قياسى فى التهديف الفردى) وسجل توتو هدفا، وأهدر شقيقه طارق سليم ركلة جزاء فى الرابع من أبريل 1958.

المصرى 8 /0 الترام

فى موسم "1962-1963، وبالتحديد فى 11 يناير 1963، سجل محمد بدوى "هاتريك" ومحمد شاهين "هاتريك" والعطوى وعبدالرازق، وهو ثانى أكبر فوز للمصرى فى الدورى.

الترسانة 8 /0 المنصورة



فى موسم 1963-1964، بالتحديد فى 7 فبراير 1964 بالمنصورة، سجل مصطفى رياض "هاتريك" ومحمود حسن "هاتريك" والشاذلى "هدفان"، وهو ثانى أكبر فوز للترسانة فى الدورى.

بتروجت 8 /0 أسمنت السويس

فى موسم "2007-2008"، وبالتحديد فى 6 نوفمبر 2007، سجل للفريق البترولى كل من علاء إبراهيم "هاتريك"، وحسن كوندى، وحسين على، وخالد بيبو "من ضربة جزاء"، وعمرو حسن، ومحمد سمارة هدف".