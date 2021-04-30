شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتدرب قبل الإفطار ويتوجه للقاهرة استعداداً للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى أن يتدرب فريقه فى الخامسة مساء اليوم الجمعة على أن يتوجه الفريق فى تمام السابعة والنصف للقاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المقرر لها التاسعة والنصف مساء غد السبت على استاد الأهلى والسلام لحساب منافسات الأسبوع التاسع عشر بمسابقة الدورى المصرى، ويعود إيهاب جلال لقيادة مران فريقه الليلة بعد غيابه عن تدريبات الأمس بسبب مرض ابنته.

وتعد مواجهة الإنتاج الحربى بمثابة عُنق الزجاجة بالنسبة للنادى الإسماعيلى فى الفترة المقبلة، فإما أن تستمر صحوة الدراويش بتحقيق الفوز الثانى تواليًا أو يعود الفريق إلى نتائجه السلبية والتى وضعته فى موقف لا يليق باسمه وتاريخه الكبير فى جدول ترتيب المسابقة .

التقى الفريقان فى 15 مباراة، حيث فاز الإسماعيلى فى 8 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبو الإسماعيلى 23 هدفًا واستقبلت شباكه 14 هدفًا، وكلين شيت فى 7 مباريات.

على ملعب الإسماعيلى فاز الدراويش فى 6 تعادل 1 خسر 1، له 19 هدفًا عليه 8 أهداف كلين شيت 4 مباريات. وعلى ملعب الإنتاج الحربى فاز 2 تعادل 3 خسر 2 له 4 أهداف عليه 6 أهداف كلين شيت 3 مباريات.

أهداف الإسماعيلى عن طريق 20 لاعبًا: وهم حسنى عبد ربه 3 أهداف، محمد حمص هدفين، أحمد على وجودوين وعبد الله السعيد وعمرو السولية ومهاب سعيد ومروان محسن وطه عادل وكريم بامبو وديجو كالديرون وإبراهيم حسن وطارق طه ومحمد هاشم وباهر المحمدى والتونسى فخر الدين بن يوسف وعمر الوحش وعماد حمدى وعبد الرحمن مجدى ومحمد صادق هدفًا لكلا منهم.