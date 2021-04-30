شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة ظاهرة فريدة فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد صعود فريق بتروجيت إلى الدور قبل النهائى من بطولة كأس مصر، بعد التغلب على وادى دجلة فى دور الثمانية، إلى الأذهان إنجاز حسن شحاتة مع فريق المقاولون العرب، بعد اقتراب الفريق البترولى من اللقب المحلى.

وفاز بتروجيت الذى يلعب فى دورى القسم الثانى بقيادة ربيع ياسين المدير الفنى على نظيره وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى ربع نهائى بطولة الكأس.

بتروجيت يسعى لتكرار إنجاز حسن شحاتة عندما قاد نادى المقاولون العرب، الذى كان لا يزال يلعب بدورى الدرجة الثانية، للفوز بكأس مصر عام 2004 بعد فوزه على الأهلى بنتيجة 2-1، وبذلك أصبح المقاولون أول فريق يلعب في الدرجة الثانية ويفوز بهذه البطولة.

استمر شحاتة فى إحداث الطفرة مع ذئاب الجبل وقادهم للفوز بالسوبر المصرى فى 2004 على حساب الزمالك للمرة الأولى فى تاريخ النادى.

وكما نجح شحاتة مع المقاولون نجح قبلها فى قيادة ثلاثة أندية مصرية هى أندية المنيا والشرقية ومنتخب السويس للصعود للدورى الممتاز من الدرجة الأدنى فى الفترة ما بين 1996 وإلى 2000.

قاد حسن شحاتة منتخب مصر للشباب للفوز بلقب بطولة أفريقيا للشباب لعام 2003 المقامة ببوركينا فاسو وهو ما أهل المنتخب للمشاركة في كاس العالم للشباب التى أقيمت بالامارات.

كما قاد المعلم منتخب مصر لإنجاز تاريخى بالحصول علي 3 بطولات أفريقيا متتالية 2006 و 2008 و 2010 في سابقة لم تحدث لأى مدرب فى القارة السمراء أو خارجها أو منتخب حتى يحصد لقب بطولة قارية 3 مناسبات متتالية.