شكرا لقرائتكم خبر عن «العسال»: الزمالك فقد شخصية البطل عندما فقد مجلس إداراته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، إن فريق الكرة بالزمالك فقد شخصية البطل عندما فقد مجلس إدارته الشرعي والمنتخب ودخل الفريق في متاهات ومسلسل نزيف النقاط بعدما سقط في فخ التعادل مع المقاولون العرب أمس رغم معاناة المنافس من الهبوط.

وأضاف العسال في تصريح لـ«المصري اليوم»: استبشرنا خيرا عندما كان الزمالك يصول ويجول ويحرز البطولات بمجلس مرتضى منصور عندما شاهدنا كل الفرق بلا استثناء تخشى مواجهة الزمالك بما فيهم المنافس والغريم التقليدي الأهلي والذي كان الفوز عليه أمرا طبيعيا متوقعا.

وتابع: الزمالك لايحتاج لاعبين أو مدربين الزمالك يحتاج أن تعود له شخصية الفريق البطل القوى الواثق والتى أعطاها مرتضى منصورللفريق بل لكيان النادى بأكمله.

وأكد العسال أنه للأسف انعدمت القوة وفقدت الثقة وفقد الزمالك بريقه عندما فقد مجلس إدارته لكن الفرص ما زالت متاحة والحلول ما زالت واردة لعودة نادى الزمالك كبطل حقيقى ولكن الأمر يحتاج لإخلاص النوايا والتخلى عن العند والمكابرة لمصلحة مؤسسة رياضية من أهم المؤسسات فى الوطن العربي.