دورانت يسجل 42 نقطة ويقود نتس للفوز على إنديانا

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لوس انجليس : سجل كيفن دورانت 42 نقطة في أعلى رصيد له هذا الموسم وأضاف إليها 10 تمريرات حاسمة ليقود بروكلين نتس متصدر المنطقة الشرقية لفوزه الرابع تواليًا بإسقاطه مضيفه إنديانا بيسرز 130 113 الخميس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وسجل دورانت 22 نقطة في الربع الثالث وساهم في الفوز الـ42 لفريقه هذا الموسم مقابل 20 هزيمة بعد أن ضمن منتصف الاسبوع بلوغ الادوار الاقصائية "بلاي أوف".

وعانى بروكلين نتس من العديد من الاصابات هذا الموسم حيث يستمر غياب نجميه جيمس هاردن وكايري ارفينغ، لكنه أظهر أنه يتمتع بدكة قوية حيث استمر في حصد الانتصارات على الرغم من أنه نادرًا ما تمكن من الزج بالتشكيلة الاساسية كاملة التي تضم الثلاثي سويًا. وخاض هاردن، أفضل لاعب في الدوري عام 2018 والذي يعاني من إصابة في الفخذ، اربع مباريات فقط في شهر نيسان/ابريل.

ونجح دورانت في تسجيل 16 رمية من 24 محاولة ضد إنديانا بيسرز في ثامن مباراة بدأها أساسيًا منذ غيابه قرابة شهرين بداعي اصابة في الفخذ.

وأضاف أليز جونسون 20 نقطة و21 متابعة من دكة البدلاء، فيما تجاوز لاعبو بروكلين الاساسيون جميعًا عتبة العشر نقاط حيث سجل كل من جيف غرين، جو هاريس ولاندري شاميت 14 نقطة، وأضاف تايلر جونسون 11.

وبات نتس يتقدم بمباراة ونصف عن فيلاديلفيا سفنتي سيكسرز وصيف الشرقية الذي ضمن أيضًا الاربعاء تأهله الى الادوار الاقصائية.

من جانب الخاسر، سجل كاريس ليفيرت 36 نقطة، وأضاف إدموند سامر 16 ودونغ ماكديرموت 15 لإنديانا بيسرز الذي خسر جهود صانع الالعاب مالكولم بروغدون في الربع الثاني لاصابة في الفخذ.

ومني إنديانا بيسرز بالخسارة الـ29 هذا الموسم مقابل 33 فوزا في المركز التاسع في المنطقة الشرقية حيث يأمل إنهاء الموسم المنتظم في مركز يخوّله خوض ملحق البلاي أوف، متخلفًا بمباراة عن تشارلوت هورنتس الثامن وامام واشنطن ويزاردز العاشر.

ويكفي الفريقان اللذان يحتلان المركزين السابع والثامن فوزًا واحدًا للتأهل الى الادوار الاقصائية مقابل اثنين للمركزين التاسع والعاشر.