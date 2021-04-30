شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. ثنائية حمادة إمام فى شباك الأهلى تعلن تتويج الزمالك بطلا للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 30 أبريل 1965 فاز الزمالك على الأهلى فى القمة 29 بهدفين مقابل هدف، ليحتفل عشاق الرداء الأبيض بالحفاظ على الدورى للموسم الثانى على التوالى، والثالث فى تاريخه، سجل حمادة إمام هدفى الزمالك، بينما سجل رفعت الفناجيلى هدف الأهلى، وأدار المباراة الحكم أحمد الخولى.

تشكيل الزمالك فى القمة 29 ضم كلا من: السودانى سمير محمد علي، يكن حسين، أحمد مصطفي، أحمد رفعت، محمود أبورجيلة، عبدالخالق عفيفي، عبدالكريم الجوهري، الفلسطينى حسام السمري، السودانى عمر النور، حمادة إمام، فاروق السيد.

تشكيل الأهلى القمة 29 ضم كلا من: عصام عبدالمنعم، الفلسطينى فيصل، ظاظا، سعيد أبوالنور، فؤاد أبوغيدا، جمال محمود، ميمى الشربيني، علوى مطر، رفعت الفناجيلي، محمود السايس، وأباظة.