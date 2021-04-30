شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى فى آخر لقاء مع الثلاثى المتوقع مواجهته بأفريقيا؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية عصر يوم الجمعة، نحو القاهرة، حيث تقام مراسم قرعة دورى أبطال أفريقيا 2021، للكشف عن طريق كل فريق بدءا من دور الثمانية حتى المباراة النهائية.

ونجحت 8 فرق فى الصعود إلى دور الثمانية، وهى سيمبا التنزانى والأهلى (المجموعة الأولى)، صن داونز الجنوب أفريقى وشباب بلوزداد (الثانية)، الوداد المغربى وكايز تشيفز (المجموعة الثالثة)، الترجى التونسى ومولودية الجزائر (المجموعة الرابعة).

ويشهد دور الثمانية مواجهات بين متصدرى المجموعات وفرق الوصافة، بشرط ألا يتقابل فريقان من نفس المجموعة فى ربع النهائى، بمعنى أنه لن يلتقى سيمبا مع الأهلى فى المرحلة التالية مثلا، وأنه سيواجه أحد الفرق الثلاثة "الترجى التونسى، الوداد المغربى، صن داونز الجنوب أفريقى".

وقبل إجراء القرعة نستعرض فى التقرير التالى ماذا فعل الأهلى فى آخر مواجهة مع الثلاثى المتوقع مواجهته فى أفريقيا..

يعد الوداد المغريى أحد الفرق المرشحة لمواجهة الأهلى فى الدور المقبل، وهى آخر الفرق مواجهة للأهلى، حيث يعتبر آخر مواجهة جمعت بينهما فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى.

ونجح الأهلى فى تحقيق فوز كبير على الوداد 3 /1 فى المباراة التى أقيمت فى القاهرة، سجلها مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، فيما سجل للوداد باهر المرتجى.

صن داونز

ثانى المرشحين لمواجهة الأهلى هو فريق صن داونز الجنوب أفريقى، والذى تعود آخر مواجهة بين الفريقين إلى بطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضى فى إياب دور الثمانية، والتى انتهت بالتعادل 1 / 1 فى جنوب أفريقيا، ليتأهل الأهلى بفضل ثنائية على معلول فى مباراة الذهاب فى القاهرة.

آخر الفرق المرشحة لمواجهة الأهلى هو الترجى التونسى، والذى تعود آخر مباراة بينهما إلى إياب نهائي دورى أبطال أفريقيا، الذى أقيم فى استاد رادس في تونس وانتهى بسقوط الأهلى بثلاثية نظيفة ليخسر اللقب بمجموع المباراتين 4 /3، بعد فوز الأهلى في الذهاب 3 / 1 بالقاهرة.