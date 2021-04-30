شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رامي ربيعة يكسب "تحدي الدكة" فى الأهلي بسلاح الإصرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا مستحيل في كرة القدم، هذا ما جدده رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي، بعد فترة صعبة كاد فيها لاعب الفريق الأحمر أن يغادر القلعة الحمراء بسبب وجهة نظر فنية لبيتسو موسيماني مدرب الفريق، الذى رأى أنه لا يحتاج إلى خدمات اللاعب نظراً لامتلاكه عناصر أخرى أكثر تميزاً من وجهة نظره.

ورغم رأي المدير الفني للأهلي قرر إستبعاد اللاعب من قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت بقطر، إلا أن ربيعة لم يستسلم لذلك وأصر على إثبات جدارته باللعب للفريق الأحمر، وواصل في صمت تام تدريباته بشكل منفرد متظراً مكافئة القدر على اجتهاده.

وبعدما فشلت محاولة الرحيل في الدقائق الأخيرة إلى المقاولون العرب على سبيل الإعارة، استمر ربيعة داخل جدران القلعة الحمراء وبمزيد من الجهد كافئه القدر ليحصل على فرصة ذهبية ليشارك مع الفريق ويثبت جدارته، بعد تعرض ثنائي خط الظهر، ياسر إبراهيم وبدر بانون للإصابة، بالإضافة إلى إصابة علي معلول الظهير الأيسر للفريق وهو ما أجبر مدرب الأهلي على الدفع بأيمن أشرف في هذا المركز لسد العجز، واستدعاء ربيعة لتولي مسئولية خط ظهر الأهلي.

وبمجرد حصوله على فرصة، أثبت ربيعة جدارته بالثقة من مدرب الأهلي وأنه على قدر المسئولية ليعود بقوة في الحسابات بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل على الفريق.

وخاض رامي ربيعة مع الأهلي 8 مباريات في الموسم الحالي، نجح خلالهم في صناعة هدف لزملائه بالفريق، ودافع بشراسة عن حقه في التواجد بدفاعات الأهلي.



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