شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يمنح لاعبى المقاولون راحة بعد نقطة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، بعد التعادل مع الزمالك بهدفين لمثلهما، فى مباراة الأمس التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى العام.

ومن المقرر أن يبدأ المقاولون، غداً السبت، استعداداته سيراميكا المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب السويس ضمن منافسات الجولة 20.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري العام، برصيد 19 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 19 مباراة، فازوا في 5 مباريات وتعادلوا في 4 أخرى، وتلقوا الهزيمة في 10 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 20 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً.

من جانبه أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن فريقه كان يستطيع تحقيق الفوز في مباراة الزمالك عن طريق استغلال السرعات من أجل حصد الثلاث نقاط، قائلا "قدمنا مباراة كبيرة ضد فريق كبير حقق 3 انتصارات متتالية، وحتى اللحظة الأخيرة كان من الممكن أن نفوز، وكذلك كانت الخسارة واردة".

وأوضح عماد النحاس، خلال تصريحات صحفية عقب لقاء الزمالك "اعتمدنا على السرعة فى طريقة لعبنا أمام الزمالك، والهدف الثانى الذى سجلناه تدربنا على تنفيذه كثيراً وكانت النتيجة هدف التعادل"، مؤكدا أن عدم تعزيز الزمالك لتقدمه جعل لدينا آمال كبيرة فى إدراك التعادل، وهو الأمر الذى ساعدنا على العودة في المباراة، وهو ما حدث في توقيت مثالي".