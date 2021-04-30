شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والجونة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط استاد السلام لتأمين مباراة الأهلي والجونة ضمن مؤجلات الدوري، حيث يتم تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

وأعرب موسيماني عن سعادته ‏بالفوز الذى حققه الفريق على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أن الأهلي خاض مباراة صعبة للغاية أمام المصري، ‏خاصة أن المنافس حصل على راحة قبل المباراة بـ10 أيام، بينما الأهلي كان أمامه يومان ‏ونصف اليوم ما بين مواجهتي إنبي والمصري".‏

وأضاف: "المصري كان أسرع وضغط، ولكن تمركز الأهلي كان جيدًا ونجح في ‏إفساد هجمات المنافس، وفي نفس الوقت أهدر الأهلي العديد من الفرص منها هدفان محققان"، مشيرا إلى أنه لم يدفع بمحمد هاني من بداية المباراة خاصة أنه عائد من ‏الإصابة ودخل قائمة الفريق للمرة الأولى منذ فترة، وفضل وجوده على دكة البدلاء وتم ‏الاستعانة به في الشوط الثاني.‏

وأشاد موسيماني بجميع لاعبي الأهلي خلال مباراة المصري، لا سيما سعد سمير، مؤكدًا أنه ‏قدم مباراة مميزة للغاية ومعه محمد الشناوي ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا الذي ظهر بشكل ‏مميز.، مؤكدا أن الشوط الأول لم تكن قرارات اللاعبين جيدة في بعض الفترات، ‏ولكن قدمنا عرضًا مميزًا، وخضنا المباراة بخبرات كبيرة ساعدتنا في تحقيق الفوز على ‏المصري، وهو فريق مميز يستحق أن يكون في المربع الذهبي وأهدر الكثير من الفرص أمام ‏الأهلي، مضيفا أنه يسعى للحفاظ على اللاعبين ومنحهم جميعًا راحة سلبية، ‏لأن الأمر أصبح صعبًا للغاية للحفاظ على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم في ظل هذه ‏الظروف وضغط المباريات.