شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات أمنية لتأمين مباراة الأهلي والجونة فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعزز رجال الأمن من تواجدهم بمحيط استاد السلام لتأمين مباراة الأهلي والجونة ضمن مؤجلات الدوري، حيث يتم تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.
وأعرب موسيماني عن سعادته بالفوز الذى حققه الفريق على نظيره المصري بهدفين مقابل هدف، مؤكدا أن الأهلي خاض مباراة صعبة للغاية أمام المصري، خاصة أن المنافس حصل على راحة قبل المباراة بـ10 أيام، بينما الأهلي كان أمامه يومان ونصف اليوم ما بين مواجهتي إنبي والمصري".
وأضاف: "المصري كان أسرع وضغط، ولكن تمركز الأهلي كان جيدًا ونجح في إفساد هجمات المنافس، وفي نفس الوقت أهدر الأهلي العديد من الفرص منها هدفان محققان"، مشيرا إلى أنه لم يدفع بمحمد هاني من بداية المباراة خاصة أنه عائد من الإصابة ودخل قائمة الفريق للمرة الأولى منذ فترة، وفضل وجوده على دكة البدلاء وتم الاستعانة به في الشوط الثاني.
وأشاد موسيماني بجميع لاعبي الأهلي خلال مباراة المصري، لا سيما سعد سمير، مؤكدًا أنه قدم مباراة مميزة للغاية ومعه محمد الشناوي ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا الذي ظهر بشكل مميز.، مؤكدا أن الشوط الأول لم تكن قرارات اللاعبين جيدة في بعض الفترات، ولكن قدمنا عرضًا مميزًا، وخضنا المباراة بخبرات كبيرة ساعدتنا في تحقيق الفوز على المصري، وهو فريق مميز يستحق أن يكون في المربع الذهبي وأهدر الكثير من الفرص أمام الأهلي، مضيفا أنه يسعى للحفاظ على اللاعبين ومنحهم جميعًا راحة سلبية، لأن الأمر أصبح صعبًا للغاية للحفاظ على مستوى اللاعبين وجاهزيتهم في ظل هذه الظروف وضغط المباريات.