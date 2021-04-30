شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستدرج الجونة الليلة فى رحلة الصعود إلى قمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلي مع الجونة في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد "الأهلي والسلام" في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة التي يتطلع خلالها الفريق الأحمر لحسم الثلاث نقاط بحثا عن مواصلة سلسلة الانتصارات واستعادة صدارة الدوري التي يتربع عليها الزمالك حاليا.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم وفي جعبته 36 نقطة يحتل بهم المركز الثاني بجدول الدوري، بينما يتواجد الجونة في المركز التاسع بجدول المسابقة برصيد 24 نقطة.

واكتفى الأهلي بخوض مران وحيد قبل مواجهة الجونة، حيث فضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة سلبية يوم الأربعاء الماضي، لإراحتهم خشية من تعرضهم للإرهاق بسبب ضغط المباريات الشديد وخوض مباراة كل 72 ساعة، لاسيما أنه مقدم على مواجهات صعبة سواء بالدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبيه في مباراة المصري الأخيرة، خاصة الثغرة الموجودة خلف الظهير الأيمن والتي استغلها المصري في المباراة الماضية في تشكيل خطورة على مرمى محمد الشناوي وتسجيل هدف من خلالها، وكذلك بعض الأخطاء في التمركز والتحضير ونقل الكرات.

وطالب موسيماني لاعبيه بضرورة التركيز على إنهاء المباراة من الشوط الأول كما حدث في مباراتي إنبي والمصري، وعدم إهدار الفرص أمام المرمى والتركيز الشديد على غلق المساحات وعدم ترك الحرية للمنافس في الوصول إلى مرمى الأهلي والاعتماد على نقل الكرة السريع.

وينوي موسيماني الاستمرار في الاعتماد على الكرات الطولية في تحضير الهجمات من الخلف كما كان الحال في مبارياته ضد سموحة وإنبي والمصري، في ظل حالة الإرهاق التي يعاني منها لاعبي الفريق الأحمر، حيث تعد الطريقة المثالية في سرعة نقل الكرة للأمام للتعامل مع ضغط المباريات والإجهاد الذي ضرب صفوف الأهلي.

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي عودة أكثر من لاعب للمشاركة الأساسية مثل بدر بانون وياسر إبراهيم ومحمد هاني واليو ديانج، في الوقت الذي قد يمنح الجهاز الفني راحة لبعض اللاعبين مثل محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

على الجانب الآخر، يستعد فريق الجونة جيدا لمباراته ضد الأهلي طمعا في تحقيق نتيجة إيجابية من خلال اللعب على نقاط ضعف الأهلي أو استغلال حالة الإجهاد العام التي تضرب لاعبيه بسبب ضغط المباريات، والضغط العالي على لاعبي الأهلي لمنعهم من التحضير أو إرسال الكرات الطولية للأمام، والتي يلجأ إليها الأحمر كثيرا في نقل الكرة للخط الأمامي.

وحفز رضا شحاتة المدير الفني للجونة لاعبيه على بذل أقصى جهد وطالبهم بالتركيز الشديد والانتشار الجيد داخل الملعب وحذرهم من الدفاع المتقدم في ظل اعتماد الأهلي على الكرات المرتدة ، مع وجود أكثر من لاعب يجيد تنفيذها بالأهلي مثل محمد شريف وحسين الشحات وأفشة، وطالبهم باستغلال الإجهاد الذي يعاني منه الأهلي في التماسك بالشوط الأول تحسبا لتراجع مستوى الفريق الأحمر بالشوط الثاني والانقضاض عليه.