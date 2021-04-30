توقيت قرعة دوري ابطال افريقيا والقنوات الناقلة

حدد الكاف توقيت قرعة دوري ابطال افريقيا، المقرر سحبها اليوم الجمعة 30 أبريل 2021 في المقر الرئيسي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بمدينة 6 أكتوبر المصرية.

وقال الكاف في بيان رسمي أن توقيت وموعد قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2021 سيبدأ في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، 14:00 بتوقيت GMT (جرينيتش).

ورفض الاتحاد الأفريقي إقامة حفل خاص لقرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، كما جرت العادة، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي دفع الحكومة المصرية نحو ضم يوم الأحد المقبل الموافق الثاني من مايو الى العطل الرسمية التي تمر بها البلاد هذه الايام (عيد تحرير سيناء وعيد العمال وعيد شم النسيم).

وتنقل قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية عبر القناة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم بموقع يوتيوب، بالاضافة الى قناة أون تايم سبورت المصرية، والناقل الحصري للبطولة في الشرق الاوسط “بي إن سبورتس” عبر القناة المفتوحة بالمقر الصناعي نايل سات.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرة للمجموعات:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني

المجموعة الثانية: صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

المجموعة الرابعة: مولودية الجزائر الجزائري