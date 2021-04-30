خالد ياسين: لسعد الشابي أمام فرصة العمر مع الرجاء في الكونفدرالية

حلل الإعلامي المغربي والمذيع السابق في مجموعة قنوات بي ان سبورتس “خالد ياسين” مشوار الرجاء البيضاوي في بطولة كأس الكونفدرالية بالاضافة إلى مسيرة الفريق في الدوري المغربي inwi، خلال لقاء خص به صحيفة المنتخب المغربية.

ونجح الرجاء في بلوغ ربع نهائي الكونفدرالية بالعلامة الكاملة بعد تحقيقه لـ 6 انتصارات متتالية من بينهم فوزين على بيراميدز – وصيف النسخة الماضية -.

وتحول الفريق الأخضر إلى منافسات الكونفدرالية بعدما ودع الدور التأهيلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أمام تونغيث السنغالي.

وقال خالد ياسين في بداية حديثه مع صحيفة المنتخب أمس الخميس عبر يوتيوب “نادي الرجاء يتوفر على كافة عناصر النجاح الواجب توفرها لتحقيق نتائج مميزة في البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم. النسور الخضر يمتلكون كل شيء لتحقيق النتائج وتقديم عروض مميزة”.

وأضاف “كما قلت سابقاً، الرجاء يمتلك لاعبين كبار، وأدوات هامة تجعل من مهمة أي مدرب سهلة جدًا لتحقيق نتائج جيدة في بطولة الدوري المغربي وكأس الإتحاد الإفريقي (الكونفدرالية)”.

وأكد خالد ياسين أن تولي التونسي لسعد الشابي مسؤولية تدريب الفريق البيضاوي بمثابة “فرصة العمر” بالنسبة للمدرب الشاب، لا سيما في لإحراز بطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخ بطولات الرجاء.

وأوضح “تدريب الرجاء هي فرصة العمر للسعد الشابي، وهو بنفسه يعرف أنه جاء إلى مؤسسة وناد كبير سيساعده على بلوغ مراتب عليا في مشواره الفني أكثر من مساعدته للفريق على المضي قدماً”.

وختم “لسعد الشابي اعترف بأنه محظوظ بتدريب هذا الرجاء، وهذه المجموعة المتميزة من اللاعبين، ما يدل على حجم الأدوات المتوفرة في الفريق لتحقيق أهداف إدارة النادي البيضاوي”.

يذكر أن نادي الرجاء تحت قيادة لسعد الشابي، يمر بأفضل فتراته منذ بداية الموسم الجاري، حيث نجح في تقليص الفارق مع الوداد في الدوري المغربي inwi إلى نقطتين بعد مرور 13 جولة.

وبالإضافة إلى كذلك، تمكن نادي الرجاء البيضاوي المغربي من بلوغ دور ربع النهائي من كأس الإتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) بعد تصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، دون تلقي أي هدف خلال دور المجموعات، في إنجاز غير مسبوق في تاريخ البطولات الأفريقية.