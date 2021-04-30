قرعة دوري ابطال افريقيا 2021..هشام فهمي يصدم الاهلي بالترجي!

نتابع معكم استعراض آراء وتوقعات الخبراء في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، المقرر سحبها اليوم الجمعة الموافق 30 أبريل الجاري في العاصمة المصرية القاهرة بحضور 5 أندية عربية، في مقدمتهم البطل القياسي للمسابقة الأهلي المصري، بالاضافة إلى الثنائي الجزائري شباب بلوزداد والمولودية، وبطل تونس الترجي، ووصيف الدوري المغربي الوداد البيضاوي.

ينتظر الاعلامي المصري والمذيع في راديو الشباب والرياضة “هشام فهمي” مواجهة من عيار ثقيل بين الاهلي والترجي في الدور ربع النهائي، مؤكدًا أن هذا التوقع لو تحقق سيُتوج الفائز بالمباراة بلقب البطولة في النهاية.

وأوضح هشام فهمي خلال حديث خص به موقع ميركاتو، قائلاً “إذا أراد الأهلي التتويج بلقب البطولة للمرة العاشرة في التاريخ، فعليه مواجهة أصعب فريق وأحد أقوى المُرشحين لنيل اللقب هذا الموسم، أرى أن الترجي أحد المُرشحين الأوائل بعد الأداء المتزن الذي قدمه في دور المجموعات، واستعادته لنجمه أنيس البدري، وهو الأقرب لمواجهة الأهلي”.

وأضاف “منذ بداية البطولة والترجي يحاول مصالحة أنصاره على الموسم الماضي المخيب للآمال، فهزم الزمالك خلال دور المجموعات ذهابًا وإيابًا بعد تقديم أداءً مميزًا للغاية، لهذا أضعه ضمن 3 أندية رئيسية مُرشحة للتتويج هذا الموسم جنبًا إلى جنب الأهلي والوداد”.

وعن باقي مباريات الدور ربع النهائي، يتوقع المعلق الرياضي السابق في قناة النادي الأهلي المصري، حدوث قمة مغربية جزائرية بين “الوداد البيضاوي وشباب بلوزداد”.

وختم مقدم برنامج الحريف على إذاعة الشباب والرياضة حديثه “مولودية الجزائر قد يكون سعيد الحظ في هذه القرعة ويواجه سيمبا التنزاني، وقد نرى مواجهة بين فريقين من نفس البلد بين ثنائي جنوب أفريقيا صن داونز وكايزر تشيفز، بما أن مواجهة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد غير ممكنة بسبب احتلالهم لوصافة مجموعاتهم”.

وتنطلق قرعة ربع نهائي دوري ابطال افريقيا وربع نهائي الكونفدرالية اليوم الجمعة في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ما هي الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا متصدرة للمجموعات:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني

المجموعة الثانية: صن داونز الجنوب أفريقي

المجموعة الثالثة: الوداد البيضاوي المغربي

المجموعة الرابعة: الترجي الرياضي التونسي

الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في المركز الثاني:

المجموعة الأولى: الأهلي المصري

المجموعة الثانية: شباب بلوزداد الجزائري

المجموعة الثالثة: كايزر تشيفز الجنوب أفريقي

المجموعة الرابعة: مولودية الجزائر الجزائري