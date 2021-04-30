شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يقترب من دخول قائمة الزمالك لمباراة بيراميدز بعد جلسة كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عواد، حارس مرمي الزمالك، من التواجد في قائمة مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز، المقرر لها يوم الأحد المقبل، بالدوري المصري الممتاز، بعد غيابه عن قائمة مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، استبعاد محمد عواد، من معسكر مواجهة المقاولون العرب لعدم التزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق.

وبعد ساعات، أكد كارتيرون عقد جلسة مثمرة وتوضيحية مع محمد عواد وتفهم المدرب الفرنسي الأمور التي قام الحارس بتوضيحها له بخصوص غيابه عن مران المستبعدين من مباراة البنك الأهلي الأخيرة في الدوري، حيث أكد الحارس أنه لم يتم إبلاغه بموعد هذا المران، مشددا على التزامه بشكل دائم بمواعيد التدريبات، وأكد المدير الفني لمحمد عواد أنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مطالبا إياه بمواصلة العمل والتدريب بقوة.

ويستمر غياب محمد أبو جبل حارس الزمالك، عن فريقه في مباراة بيراميدز، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا والذى تسبب في غيابه أمام المقاولون أيضا، ويحتاج أبو جبل لبعض الوقت الإضافي لحين العودة للتدريبات والمباريات لحين شفائه تماما من الفيروس.