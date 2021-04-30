شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أولمبى.. نور حسين تتألق فى التايكوندو وتصل لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجم أولمبى، هو بروفايل تعريفى عن أحد اللاعبين الذين نجحوا فى التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، للتعرف على كيفية تأهله ومشواره مع اللعبة التى يمارسها والبطولات، وكذلك تفاصيل عن حياة اللاعبين، نجم اليوم هو نور حسين لاعبة منتخب التايكوندو.

نجحت نور حسين فى التأهل إلى دورة الالعاب الأولمبية بطوكيو من خلال الصعود لنهائي بطولة إفريقيا التى أقيمت فبراير 2020.

بدأت مشوارها مع الرياضة مع لعبة الجمباز الإيقاعى ثم اتجهت للتايكوندو وهى فى الثانية عشر من عمرها.

توجت نور حسين بعدة بطولات وألقاب فى مسيرتها منها ذهبية إفريقيا لأربعة دورات متتالية هى 2012، و2014، و2016، و2018، وذهبية دورة البحر المتوسط عام 2013، وذهبية بطولة ألمانيا عام 2014. وفضية الألعاب الإفريقية بالمغرب والميدالية الذهبية في منافسات وزن -49 كجم ببطولة صوفيا المفتوحة للتايكوندو.